В Уфе можно заключить военный контракт в центре «Защитник»

В Башкортостане продолжается набор на военную службу по контракту. Так, в Уфе действует центр «Защитник», работающий в режиме единого окна. Чтобы стать бойцом российской армии, необходимо пройти медицинское обследование, открыть банковскую карту и оформить необходимые документы.

Центр принимает мужчин до 65 лет, причем не только тех, кто имеет опыт службы в армии, но и не проходивших её, готовых отправиться в зону СВО. Главное, чтобы будущие солдаты и офицеры имели крепкое здоровье и готовность выполнять боевые задачи.