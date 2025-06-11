Врачи объяснили необходимость нового хирургического корпуса кардиоцентра в Уфе

10 июня Президент России в режиме видеосвязи принял участие в открытии нового хирургического корпуса Республиканского кардиологического центра в Уфе. Открытие столь масштабного медицинского учреждения влияет на развитие сферы не только в республике, но и по всей стране.
Известные и уважаемые врачи, учёные и политологи в разговоре с ИА «Башинформ» объяснили необходимость корпуса.
Мы очень долго ждали открытия этого отделения. Кардиохирургия — очень нужное и востребованное у людей направление. У нас в республике большая сильная школа кардиохирургов, наши специалисты проводят сложнейшие операции. Новый хирургический комплекс это самый оснащённый медицинский объект в республике, а значит наши врачи спасут еще больше жизней.Римма Утяшева, депутаты Госдумы, заслуженный врач республики
Открытие новых объектов здравоохранения – это важный процесс, который шаг за шагом повышает доступность и качество оказания медицинской помощи. В прошлом году Владимир Путин принял участие в открытии республиканского центра детской онкологии и гематологии, на этой неделе дал старт работе нового десятиэтажного хирургического корпуса Республиканского кардиологического центра в Уфе. Такое масштабное развитие кардиохирургической службы в регионе значительно улучшит организацию высокотехнологичной медицинской помощи населению по профилю сердечно-сосудистой хирургии. Устойчивая система здравоохранения – залог демографического роста и благополучия граждан.Валентин Павлов, председатель Совета ректоров вузов РБ, ректор БГМУ, академик РАН, профессор
Оснащенный по последнему слову техники хирургический комплекс позволит сократить очереди на жизненно важные операции, что особенно актуально для ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции и их близких.Гульнур Кульсарина, руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» по РБ
Трудно переоценить значимость этого события на фоне того, что заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями и, к сожалению, смертность занимают первое место по стране. Теперь люди имеют возможность получить высокотехнологичную, специализированную помощь! Наш кардиодиспансер всегда был в десятке ведущих кардиохирургических центров России, а теперь будет приближаться к пятёрке.Виль Тимербулатов, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ
За шесть лет на федеральные и республиканские средства в Башкирии ремонтируют и строят новые больницы, поликлиники, статусные флагманские медицинские центры, но обновляется и первичное звено – ФАПы и амбулатории в деревнях и селах республики, которые раньше много лет были в аварийном состоянии. Все это кардинально улучшает доступность медицины в сёлах. Сегодня уже можно говорить о сильных позициях Башкортостана и в глазной хирургии, и лечении онкологических заболеваний, и в посттравматической реабилитации. Новый корпус кардиоцентра также будет заметным преимуществом региона на рынке медицинских услуг в нашей стране.Арсен Шаяхметов, политолог
Хирургический корпус кардиоцентра — самый оснащенный медицинский объект в республике. Его оборудование соответствует мировым стандартам, что позволит оказывать помощь на уровне ведущих клиник страны. Отрадно, что Башкортостан, в котором за последние годы появилось сразу несколько крупных высокотехнологичных медицинских центров, является примером для многих других регионов.Наталия Латыпова, директор «Управляющая компания научно-образовательного центра РБ»
В республике давние хорошие традиции развития медицины. Для такого центра у нас имеются подготовленные высококвалифицированные врачи, наука, сильный международный контакт, опыт строительства. И главное, развитие медицины идет системно: от ФАПов к высокотехнологичным центрам. Такое сочетание строительства федерально значимых объектов с развитием первичного звена – модель, которую стоит тиражировать. Это баланс между инновациями и доступностью.Сергей Семенов, политолог
Фото: bashinform.ru