Врачи объяснили необходимость нового хирургического корпуса кардиоцентра в Уфе

За шесть лет на федеральные и республиканские средства в Башкирии ремонтируют и строят новые больницы, поликлиники, статусные флагманские медицинские центры, но обновляется и первичное звено – ФАПы и амбулатории в деревнях и селах республики, которые раньше много лет были в аварийном состоянии. Все это кардинально улучшает доступность медицины в сёлах. Сегодня уже можно говорить о сильных позициях Башкортостана и в глазной хирургии, и лечении онкологических заболеваний, и в посттравматической реабилитации. Новый корпус кардиоцентра также будет заметным преимуществом региона на рынке медицинских услуг в нашей стране.

Арсен Шаяхметов, политолог