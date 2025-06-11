Врачи Башкирии удалили у пациентки 14 миоматозных узлов

В Башкирии у женщины удалили 14 миоматозных узлов. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.
В медицинское учреждение пациентка обратилась с жалобами на боли и тяжесть в животе, нарушение менструального цикла с периодическими кровотечениями. При этом год назад женщина посещала гинеколога – никаких патологий выявлено не было.
Миома матки считается распространенной доброкачественной опухолью, развивающейся в мышечном слое матки. Самый простой способ выявления данной патологии — это своевременное ежегодное посещение гинеколога. По результатам обследований, по показаниям проводится удаление миоматозных узлов или даже удаление матки. У пациентки удалили 14 узлов, который выросли за год. К счастью, женщину выписали в удовлетворительном состоянии.
Фото: министерство здравоохранения РБ.