Врачи Башкирии удалили у пациентки 14 миоматозных узлов

В Башкирии у женщины удалили 14 миоматозных узлов. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.

В медицинское учреждение пациентка обратилась с жалобами на боли и тяжесть в животе, нарушение менструального цикла с периодическими кровотечениями. При этом год назад женщина посещала гинеколога – никаких патологий выявлено не было.