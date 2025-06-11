В Башкирии на сотрудницу завода опрокинулась тележка со стеклом

На заводе в Салавате серьёзно пострадала 37-летняя сотрудница. Гострудинспекция провела расследование несчастного случая.
14 марта в ночную смену два фотопечатника занимались покраской и маркировкой стекла для стеклопакетов. Закончив с первой партией, они отвезли материалы на участок шелкотрафаретной печати. После манипуляции были проведены и со второй партией стекла. Однако при транспортировке в тамбуре тележка со стеклом опрокинулась на сотрудницу. У женщины зажало ногу. Она получила травматическую ампутацию левой голени и была экстренно госпитализирована.
Выяснилось, что фотопечатник не должна была заниматься перемещением стекла, применение на её рабочем месте тележки-пирамиды также не предусмотрено. Фактически работодателем допущено использование пострадавшей не по специальности. При этом ей не был проведён целевой инструктаж по охране труда.