В Башкирии на сотрудницу завода опрокинулась тележка со стеклом

14 марта в ночную смену два фотопечатника занимались покраской и маркировкой стекла для стеклопакетов. Закончив с первой партией, они отвезли материалы на участок шелкотрафаретной печати. После манипуляции были проведены и со второй партией стекла. Однако при транспортировке в тамбуре тележка со стеклом опрокинулась на сотрудницу. У женщины зажало ногу. Она получила травматическую ампутацию левой голени и была экстренно госпитализирована.