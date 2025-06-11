В Уфе пассажир без билета избил водителя трамвая

Инцидент произошёл 7 июня на остановке «Улица Гафури». Два пассажира зашли в трамвай №5 и отказались платить за проезд. При этом покинуть вагон они также отказались. Вспыхнул конфликт, во время которого один из безбилетников ударил 54-летнюю водительницу трамвая. Пострадавшую госпитализировали в больницу №21, где врачи диагностировали у неё тяжёлую травму.