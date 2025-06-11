Власти Башкирии обсудили защиту промышленных и инфраструктурных объектов

В Башкортостане приняты все меры по защите объектов от терактов с применением беспилотников. Об этом на заседании антитеррористической комиссии региона заявил Радий Хабиров. Участники встречи обсудили вопросы защиты промышленных и инфраструктурных объектов.

Руководитель республики призвал также активно проводить работу по противодействию идеологии неонацизма среди молодёжи. Представители министерств образования и по делам молодёжи рассказали о грядущих событиях и встречах экспертов со школьниками, на которых детям расскажут о пагубном влиянии тех, кто расшатывает ситуацию в Башкортостане и стране.