Эксперты оценили оснащённость хирургического корпуса кардиоцентра в Уфе

Хирургический корпус Республиканского кардиоцентра в Уфе по оснащённости не уступает федеральным медицинским центрам. Об этом в интервью телеканалу БСТ сказал председатель Республиканского профсоюза здравоохранения Рауль Халфин.

Накануне глава государства в режиме видеоконференцсвязи открыл новое медучреждение, которое позволит в разы увеличить проведение сложных операций на сердце и снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Владимир Путин подчеркнул, что важно сочетать строительство крупных объектов и модернизацию ФАПов и сельских амбулаторий. За шесть лет в Башкортостане обновили 500 фельдшерско-акушерских пунктов, в планах – обновить еще 400. Большое внимание уделяется развитию первичного звена. Благодаря возведению шести новых районных поликлиник, онкоцентров и госпиталя для ветеранов войн медицина в регионе должна выйти на качественно новый уровень. А устойчивая система здравоохранения – залог демографического роста, благополучия граждан и вопрос национальной безопасности, отметил президент.

Наша республика отличается тем, что у нас обеспечивается системный подход. Первичное звено здравоохранения – это основа, это фундамент медицины, поскольку именно туда обращаются пациенты, это первый контакт. Особенно это важно для сельской местности, поэтому развитие ФАПов, «поезда здоровья» – это важнейшее достижение и опыт нашей республики.

Рауль Халфин, председатель Республиканской организации профсоюза работников здравоохранения России
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