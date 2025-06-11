Эксперты оценили оснащённость хирургического корпуса кардиоцентра в Уфе

Наша республика отличается тем, что у нас обеспечивается системный подход. Первичное звено здравоохранения – это основа, это фундамент медицины, поскольку именно туда обращаются пациенты, это первый контакт. Особенно это важно для сельской местности, поэтому развитие ФАПов, «поезда здоровья» – это важнейшее достижение и опыт нашей республики.

Рауль Халфин, председатель Республиканской организации профсоюза работников здравоохранения России