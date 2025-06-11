Эксперты оценили оснащённость хирургического корпуса кардиоцентра в Уфе

Хирургический корпус Республиканского кардиоцентра в Уфе по оснащённости не уступает федеральным медицинским центрам. Об этом в интервью телеканалу БСТ сказал председатель Республиканского профсоюза здравоохранения Рауль Халфин.
Накануне глава государства в режиме видеоконференцсвязи открыл новое медучреждение, которое позволит в разы увеличить проведение сложных операций на сердце и снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.
Владимир Путин подчеркнул, что важно сочетать строительство крупных объектов и модернизацию ФАПов и сельских амбулаторий. За шесть лет в Башкортостане обновили 500 фельдшерско-акушерских пунктов, в планах – обновить еще 400. Большое внимание уделяется развитию первичного звена. Благодаря возведению шести новых районных поликлиник, онкоцентров и госпиталя для ветеранов войн медицина в регионе должна выйти на качественно новый уровень. А устойчивая система здравоохранения – залог демографического роста, благополучия граждан и вопрос национальной безопасности, отметил президент.