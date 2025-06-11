В Башкирии с начала года в пожарах погибло 117 человек

С начала года в Башкортостане из-за пожаров погибли 117 человек, в том числе 12 детей. Об этом говорили сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе.

Участники напомнили о трагедии с большим числом жертв, которая произошла в понедельник в Балтачевском районе. В пожаре погибли три ребенка, которые остались без присмотра со стороны взрослых. Как отметили на встрече, возгорания происходят из-за неосторожного обращения с огнем и неправильного применения электрооборудования.