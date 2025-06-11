В Башкирии волонтерский штаб им. Шаймуратова отправил бойцам 26 гумконвоев

Волонтерский штаб имени М.М. Шаймуратова отправил 26 гуманитарных конвоев с посылками военнослужащим. При транспортировке коробок активное участие приняли студенты-волонтеры.

Гуманитарная помощь оказывается в виде продовольственных товаров, медикаментов, средств индивидуальной защиты, а также предметов первой необходимости.

В рамках акции «Тепло солдату из Шарана» принимаются вязаные носки, варежки, перчатки. Огромную помощь оказывают граждане, предприятия, учреждения Шаранского района. Члены волонтерского клуба «Узелок Победы» шьют подушки нашим бойцам, чтобы они почувствовали тепло родного края.