В Уфе наградили лучших работников соцучреждений

В Межвузовском кампусе Уфы наградили победителей конкурсов среди работников соцучреждений. Мероприятие было приурочено к прошедшему Дню социального работника.

Они не привыкли быть в центре внимания, но в этот день все аплодисменты им. Скромные труженики заботы делают свою работу тихо, честно и на совесть. В различных номинациях награды сегодня получили сотрудники домов-интернатов, социальных центров, специалисты по работе с семьями, людьми с инвалидностью и пожилыми. В церемонии приняла участие министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова.

Телепроект «Честно говоря», выходящий в эфир на канале БСТ, и региональный Минтруд провели конкурс «Лучший социальный работник Башкортостана». За участников в соцсетях голосовала вся республика, а победителем стала Салия Сафаргалиева из Аургазинского района.