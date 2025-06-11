В Уфе наградили лучших работников соцучреждений

В Межвузовском кампусе Уфы наградили победителей конкурсов среди работников соцучреждений. Мероприятие было приурочено к прошедшему Дню социального работника.
Они не привыкли быть в центре внимания, но в этот день все аплодисменты им. Скромные труженики заботы делают свою работу тихо, честно и на совесть. В различных номинациях награды сегодня получили сотрудники домов-интернатов, социальных центров, специалисты по работе с семьями, людьми с инвалидностью и пожилыми. В церемонии приняла участие министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленара Иванова.
Телепроект «Честно говоря», выходящий в эфир на канале БСТ, и региональный Минтруд провели конкурс «Лучший социальный работник Башкортостана». За участников в соцсетях голосовала вся республика, а победителем стала Салия Сафаргалиева из Аургазинского района.
Проигравших в сфере соцобслуживания не бывает. В этой профессии большинство по зову сердца. Ежедневно специалисты помогают другим справиться с бедой, слышат и поддерживают. И каждое спасибо в ответ – это тоже победа.