В Уфе прошло первенство по гребному слалому среди спортсменов до 19 лет

В Уфе прошло первенство республики по гребному слалому среди спортсменов до 19 лет. Эти соревнования стали отборочными на первенство Приволжского федерального округа. Следом за этими стартами последуют состязания уже российского уровня.

20 препятствий от старта до финиша должны преодолеть участники первенства республики. Выступали гребцы в индивидуальных гонках на каяках и каноэ, после на воде оказались двухместные экипажи в каноэ: смешанные и мужские.

Валерия Галимуллина — кандидат в мастера спорта, член сборной Башкортостана. Вот уж кому точно опыта не занимать. Но даже ей не удалось избежать ошибок при прохождении водной дистанции.