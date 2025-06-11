От Челябинска до Башкирии пройдут масштабные гонки

Гонка за пределами асфальта: более 100 автоспортсменов будут покорять «Уральский рубеж». С 12 по 15 июня 2025 года на уральских просторах впервые пройдет интересный и захватывающий автопроект, который объединит в себе несколько спортивных соревнований: этап чемпионата России по ралли-рейдам, грузовой трак-триал и кубок Челябинской области по автомобильному спорту в дисциплине джип-триал «RFC URAL 2025».