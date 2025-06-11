От Челябинска до Башкирии пройдут масштабные гонки

Гонка за пределами асфальта: более 100 автоспортсменов будут покорять «Уральский рубеж». С 12 по 15 июня 2025 года на уральских просторах впервые пройдет интересный и захватывающий автопроект, который объединит в себе несколько спортивных соревнований: этап чемпионата России по ралли-рейдам, грузовой трак-триал и кубок Челябинской области по автомобильному спорту в дисциплине джип-триал «RFC URAL 2025».
А также SINTEC RACE — гонка для серийных внедорожников, открытая всем желающим. Торжественное открытие соревнований состоится 12 июня на центральной площади Миасса. Маршрут для участников ралли-рейда «Уральский рубеж» пройдет по территории двух субъектов Российской Федерации — Челябинской области и Республики Башкортостан, составит 600 километров. В воскресенье, 15 июня, на четвертый день соревнований, самые стойкие экипажи ралли-рейда преодолеют завершающий участок через Учалинский и Абзелиловский районы Башкортостана.