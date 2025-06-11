В Уфе прошел открытый кубок города по джип-триалу

Это автомобильные соревнования, где пилотам внедорожников необходимо преодолеть разные препятствия. Важно сделать это быстрее других и не набрать штрафные баллы.
Здесь важна скорость и быстрота реакции, а еще аккуратность. Чтобы не набрать штрафные очки. Иначе в тройку сильнейших попасть будет непросто. Соревнования по джип-триалу проходят в Уфе в пятый раз.
6 этапов состязаний и 36 препятствий, среди которых покрышки, бревна и, конечно, качели. Выступали участники заездов на внедорожниках четырех классов: от минимального уровня подготовки Д1 до прокаченного авто класса Д4.
В соревнованиях по джип-триалу участвовали представители трех регионов страны. Конкуренцию башкирским гонщикам составили гости из Челябинской области и Пермского края. Супруги Александр и Елена Васильевы — фавориты заездов. Это опытные спортсмены, участники чемпионата страны по джип-триалу.
В машине, как правило, по два спортсмена — пилот и штурман. К примеру, этот экипаж представляет Иглинский район республики. И если Артур Южанинов — постоянный участник подобных состязаний, то для его напарника выезд оказался дебютом.
В итоге победителей определяли в трех категориях. Лучшими стали экипажи под руководством Павла Бурова, Александра Беляева и Артура Южанинова.