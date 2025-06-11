В Уфе прошел открытый кубок города по джип-триалу

Это автомобильные соревнования, где пилотам внедорожников необходимо преодолеть разные препятствия. Важно сделать это быстрее других и не набрать штрафные баллы.

Здесь важна скорость и быстрота реакции, а еще аккуратность. Чтобы не набрать штрафные очки. Иначе в тройку сильнейших попасть будет непросто. Соревнования по джип-триалу проходят в Уфе в пятый раз.

Лица знакомые все. Есть ребята, которые впервые участвуют, и радует, что они ничего не боятся. Трассу облегчаем, но дорабатываем и делаем ее интересной, и уже комментарии получаем. Андрей Семенов, председатель комитета автомобильного спорта Республики Башкортостан

6 этапов состязаний и 36 препятствий, среди которых покрышки, бревна и, конечно, качели. Выступали участники заездов на внедорожниках четырех классов: от минимального уровня подготовки Д1 до прокаченного авто класса Д4.

Д1 — автомобили с минимальным уровнем подготовки, а Д4 — это прототипы в стиле «я тебя слепила из того, что было». В общем, несмотря на это, на сложных этапах трассы спортсмены должны быть квалифицированными. Альберт Уразбаев, ведущий соревнований

В соревнованиях по джип-триалу участвовали представители трех регионов страны. Конкуренцию башкирским гонщикам составили гости из Челябинской области и Пермского края. Супруги Александр и Елена Васильевы — фавориты заездов. Это опытные спортсмены, участники чемпионата страны по джип-триалу.

В принципе, ожидали, потому что удар был сильным, но ничего смертельного не произошло. Собрались и поехали дальше. Еще три секции ехать, так что всё клево. Александр Васильев, участник соревнований

В машине, как правило, по два спортсмена — пилот и штурман. К примеру, этот экипаж представляет Иглинский район республики. И если Артур Южанинов — постоянный участник подобных состязаний, то для его напарника выезд оказался дебютом.

Штурман в первый раз в этой роли, но если бы не он, я бы не успел отследить многие вещи, потому что просто не успеваешь. Артур Южанинов, участник соревнований