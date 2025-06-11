В Уфе у футболистов Кубка Кашкадана появился гимн

Выступления с музыкальным сопровождением. У футболистов Кубка Кашкадана появился клип на гимн турнира. В его съемках приняли участие организаторы соревнований, сами спортсмены с семьями, футбольный тренер и другие. Сценаристом и режиссером клипа выступил Руслан Ронич.
Вообще, слова и музыку гимна Кубка Кашкадана написали еще в 2023 году. Но в видеоформате проект получил жизнь только сейчас. Позади три тура Кубка Кашкадана. Это турнир по футболу, который проходит уже в 19-й раз. В этом сезоне в нем участвуют 49 команд.
Большая часть коллективов состоит из футболистов-любителей из Уфы, Мелеуза, Салавата, Благовещенска, Бижбулякского, Чекмагушевского и Давлекановского районов. Команды поделены по группам в зависимости от уровня подготовки спортсменов: на Премиум лигу, высшую, первую и вторую лиги. Турнир проходит с мая по август.