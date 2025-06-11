В Уфе у футболистов Кубка Кашкадана появился гимн

Выступления с музыкальным сопровождением. У футболистов Кубка Кашкадана появился клип на гимн турнира. В его съемках приняли участие организаторы соревнований, сами спортсмены с семьями, футбольный тренер и другие. Сценаристом и режиссером клипа выступил Руслан Ронич.

Вообще, слова и музыку гимна Кубка Кашкадана написали еще в 2023 году. Но в видеоформате проект получил жизнь только сейчас. Позади три тура Кубка Кашкадана. Это турнир по футболу, который проходит уже в 19-й раз. В этом сезоне в нем участвуют 49 команд.