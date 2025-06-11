Башкирия приобрела уникальные «Золотые гвозди»

Событие мирового масштаба. В Гафурийском районе официально открыли «золотые гвозди». Речь об эталонных геологических разрезах под названием «Усолка» и «Дальний Тюлькас», которые фиксируют границы временных участков протяженностью более 290 млн лет. В торжественной церемонии участие принял глава Башкортостана, а также ведущие российские и мировые учёные.

Это событие, безусловно, войдёт в историю отечественной геологии. И вот почему. Мало того, что это первые золотые гвозди, официально занесённые в реестр страны. Так ещё и оба находятся в Башкортостане на территории Гафурийского района в геопарке «Торатау». Вот такой вот джекпот.

Но для начала поясню, что такое золотые гвозди. Термином геологи называют точку отсчета какого-либо древнего периода времени. Ученые доказали, что горные породы на разрезе «Усолка» образовались 294 миллиона лет назад, и на сегодняшний день разрез является мировым стандартом, т. е. «золотым гвоздем» Сакмарского яруса.

А разрез «Дальний Тюлькас» получил официальный статус «золотого гвоздя» нижней границы артинского яруса пермской системы Международной стратиграфической шкалы.

Теперь разрезы «Усолка» и «Дальний Тюлькас» служат эталоном при описании аналогичных разрезов в других странах. Это означает, что Башкортостан стал уникальной территорией в мировом масштабе, и эта уникальность очень серьезно повышает имидж Башкортостана. Ученые всего мира, изучая эти разрезы, смогут синхронизировать свои исследования, единообразно понимать временные границы прошлого нашей планеты.

На церемонии присутствовали эксперты из Китайской Народной Республики, Казахстана, Ирана, а также представители российского научного сообщества. У Китая таких условных «золотых гвоздей» 11, в США — 9, по одному есть в Узбекистане и Казахстане и др.