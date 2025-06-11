В Уфу прибыла делегация из Беларуси

В башкирской столице стартовали дни Минска. Делегация из Беларуси прибыла в Уфу. Глава администрации города Ратмир Мавлиев и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев возложили цветы к Вечному огню в Парке Победы.

Цель визита включает в себя переговоры между партнерами, участие в бизнес-форуме, круглом столе по развитию туризма. Представители Уфы и Минска подписали 10 документов о сотрудничестве: между торгово-промышленными палатами Беларуси и Башкортостана, особой экономической зоной «Минск» и ассоциацией кластеров нашей республики, о поставке резиновых плит из союзного государства. В области культуры между госансамблем Минска и «Мирас». Также Владимиру Кухареву провели экскурсию по республиканскому музею боевой славы.