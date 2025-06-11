МВД Башкирии возглавил Александр Воронежский

Сегодня глава МВД России Владимир Колокольцев по видеоконференцсвязи представил личному составу нового министра внутренних дел по Башкортостану Александра Воронежского. Об этом сообщила официальный представитель федерального ведомства Ирина Волк. На заседании также присутствовал глава республики Радий Хабиров.

Владимир Колокольцев поручил в краткие сроки войти в курс дела, грамотно организовать работу. Усилить внимание в противодействии киберпреступлениям с применением айти-технологий, а еще повышать уровень цифровой грамотности людей.

Министр внутренних дел России потребовал обратить внимание на борьбу с коррупцией, противодействовать правонарушениям со стороны мигрантов, а также набору кадров в полицию, в частности, участковых и сотрудников патрульно-постовой службы. Радий Хабиров отметил, что Башкортостан входит в число наиболее безопасных и комфортных для жизни регионов страны.