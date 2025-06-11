В Уфе успешно провели операцию по удалению опухоли ободочной кишки

Ничего не беспокоило, но при диагностике оказался рак. В Республиканском онкодиспансере сегодня провели операцию по удалению опухоли ободочной кишки. Выявить злокачественное образование у пациента позволила диспансеризация.

На операционном столе мужчина 55 лет. У пациента опухоль ободочной кишки. Обнаружили её благодаря диспансеризации и действующей в республике программе скрининга колоректального рака. Она как раз направлена на выявление злокачественных образований на ранних стадиях.

В этом случае единственным радикальным методом лечения является хирургическое вмешательство, говорит главный внештатный онколог Минздрава республики Рустем Аюпов. Выявление опухоли на ранних стадиях позволило выполнить операцию малоинвазивным способом.

Более быстрая реабилитация, ранняя выписка и меньше осложнений — всё это преимущества малоинвазивных способов хирургического вмешательства. Ежедневно в Республиканском онкологическом диспансере проводят порядка 60 операций. Доля лапаро- и торакоскопических ежегодно растёт.