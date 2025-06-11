В Уфе успешно провели операцию по удалению опухоли ободочной кишки

Ничего не беспокоило, но при диагностике оказался рак. В Республиканском онкодиспансере сегодня провели операцию по удалению опухоли ободочной кишки. Выявить злокачественное образование у пациента позволила диспансеризация.

На операционном столе мужчина 55 лет. У пациента опухоль ободочной кишки. Обнаружили её благодаря диспансеризации и действующей в республике программе скрининга колоректального рака. Она как раз направлена на выявление злокачественных образований на ранних стадиях.

В этом случае единственным радикальным методом лечения является хирургическое вмешательство, говорит главный внештатный онколог Минздрава республики Рустем Аюпов. Выявление опухоли на ранних стадиях позволило выполнить операцию малоинвазивным способом.

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Более быстрая реабилитация, ранняя выписка и меньше осложнений — всё это преимущества малоинвазивных способов хирургического вмешательства. Ежедневно в Республиканском онкологическом диспансере проводят порядка 60 операций. Доля лапаро- и торакоскопических ежегодно растёт.

Появление новой аппаратуры и инструментов, анестезиологических препаратов, говорят врачи онкодиспансера, позволяет не только улучшать качество хирургических вмешательств, но и увеличивать их количество. Если в 2019-м здесь делали 6 тыс. операций в год, то, к примеру, в прошлом они прооперировали 11 тысяч человек.

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