В Уфе представят самый маленький сервиз в мире

Завтра в Уфе представят самый маленький сервиз в мире. Художник-керамист Артур Алимгузин изготовил чайник и пиалы, которые не больше одного сантиметра. О шедевре под лупой подробнее далее.

Сервиз размером с горошину. Чтобы оценить масштаб проделанной работы, понадобится пинцет и лупа. Одной чайной ложки воды хватит на 20 таких чайников.

Сервиз получился не с первого раза. То носик чайника был слишком большим, то полусантиметровая крышка чересчур велика. Приходилось переделывать, чтобы довести до совершенства. Но у мастера хватило терпения.

Размер мини-сервиза прямо пропорционален усилиям, которые приложил художник. А изготовление чайника — своего рода высший пилотаж в гончарном деле. Это едва ли не самое сложное изделие, в котором есть изогнутый носик, ручка, крышка — компоненты должны гармонично сочетаться. Все эти экспонаты можно будет увидеть 12 июня в Уфе.

То, что делает Артур Алимгузин, ближе не столько к гончарному искусству, сколько к ювелирному. В целом мире таких мастеров единицы. Поэтому в региональном центре Росстандарта в Башкортостане официально зафиксировали размеры сервиза. Правда, пришлось изрядно потрудиться.