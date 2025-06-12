На Башкирию надвигаются ливни и град

По данным синоптиков Башгидрометцентра, сегодня, 12 июня, в некоторых районах республики возможны кратковременные дожди и грозы, местами ливни и град. Ветер юго-восточный, в течение дня порывистый. Температура воздуха днем составит от +25 до +30°C.

Завтра, 13 июня, также прогнозируются кратковременные дожди, грозы, местами ливни, днем возможен град. Ветер южный, с порывами. Температура воздуха ночью будет в пределах от +13 до +18°C, на — востоке до +8°C. Днем прогнозируется температура от +26 до +31°C.