Глава Башкирии поздравил жителей с Днем России

Россия — это все мы, миллионы россиян разных поколений, национальностей, вероисповеданий. В многовековую летопись страны вписаны яркие страницы каждого из 89 регионов. Судьба Башкортостана навеки связана с Россией. Наша республика всегда была и остается надёжной её опорой.Мы преклоняемся перед мужеством и стойкостью легендарного поколения победителей и настоящих героев нашего времени — участников специальной военной операции. Их решимость не оставляет никаких сомнений: покорить, сломить Россию никому не удастся.В эти дни мы чтим память нашего национального героя Салавата Юлаева, чьё имя навеки останется в памяти потомков как символ бесстрашия, верности своему народу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан