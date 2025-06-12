Глава Башкирии поздравил жителей с Днем России

Уфа отмечает сразу несколько значимых праздников: День России, День города и 271-ую годовщину со дня рождения национального героя Салавата Юлаева.
Радий Хабиров в своих соцсетях поздравил жителей республики с тройным праздником.
Россия — это все мы, миллионы россиян разных поколений, национальностей, вероисповеданий. В многовековую летопись страны вписаны яркие страницы каждого из 89 регионов. Судьба Башкортостана навеки связана с Россией. Наша республика всегда была и остается надёжной её опорой.Мы преклоняемся перед мужеством и стойкостью легендарного поколения победителей и настоящих героев нашего времени — участников специальной военной операции. Их решимость не оставляет никаких сомнений: покорить, сломить Россию никому не удастся.В эти дни мы чтим память нашего национального героя Салавата Юлаева, чьё имя навеки останется в памяти потомков как символ бесстрашия, верности своему народу.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Глава Башкирии отметил, что Уфа носит звание «Город трудовой доблести» и вносит значимый вклад в развитие страны.
Все мы трудимся, созидаем и творим ради процветания родного Башкортостана и всей России. Пусть наши общие усилия принесут достойные результаты, а сердца наполнятся любовью к великой Родине и благодарностью к её защитникам. Желаю всем мира, добра и процветания!