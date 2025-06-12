В Башкирии из-за пожара в гостинице эвакуировали 65 человек

В Бирске в ночь на 12 июня произошел пожар в гостинице. Как сообщили в МЧС, на третьем и четвертом этажах загорелись два электрощита, что привело к распространению едкого дыма по коридорам.
На место оперативно прибыли огнеборцы МЧС и добровольцы. Из задымленных коридоров звеньями газодымозащитной службы спасли 65 человек, 15 из которых были дети. Ещё 33 человека эвакуировались самостоятельно.
Пожар удалось ликвидировать через 20 минут. Предварительно, пожар мог произойти из-за аварийного режима работы электрического оборудования вследствие короткого замыкания.
Фото: МЧС по РБ.