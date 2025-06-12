В Башкирии осудили мужчину за повторное вождение в нетрезвом виде

В Башкирии мужчину приговорили к 2 годам тюремного заключения за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
Сотрудники ДПС дважды остановили водителя за рулем «Kia Sportage»: в апреле прошлого года и в январе этого года. При проверке документов у 37-летнего мужчины были замечены признаки алкогольного опьянения. Ранее он уже имел судимость за подобное правонарушение.
Октябрьский городской суд назначил ему 2 года в исправительной колонии общего режима, также лишил водительских прав на 3 года и 6 месяцев. Автомобиль конфискован в пользу государства.