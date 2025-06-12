В Башкирии осудили мужчину за повторное вождение в нетрезвом виде

В Башкирии мужчину приговорили к 2 годам тюремного заключения за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Сотрудники ДПС дважды остановили водителя за рулем «Kia Sportage»: в апреле прошлого года и в январе этого года. При проверке документов у 37-летнего мужчины были замечены признаки алкогольного опьянения. Ранее он уже имел судимость за подобное правонарушение.