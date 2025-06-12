Геологи рассказали о важности «Золотых гвоздей» в Башкирии

Вся история Земли, 4,5 миллиарда лет, разделена на отрезки, и у каждого есть свой эталон, фиксирующий нижнюю границу. Это и есть «золотой гвоздь». По сути, это документы геологической летописи. Два таких эталонных разреза есть теперь и в вашей республике, что признало международное сообщество. Это значит, в Башкирию будут приезжать ученые со всего мира.

Николай Кузнецов, доктор геолого-минералогических наук