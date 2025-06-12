Геологи рассказали о важности «Золотых гвоздей» в Башкирии
В Гафурийском районе 11 июня состоялась церемония открытия международных эталонных геологических разрезов «Усолка» и «Дальний Тюлькас», известных как «золотые гвозди».
Эксперты рассказали «Башинформу» о значимости этих разрезов для сохранения природных ресурсов и развития туризма в регионе.
В Башкирии «золотые гвозди» уже вбиты, их оттуда не вытащить. Мы в очередной раз подтверждаем, что Россия – страна с богатейшей природой, историей и культурой, а ваша республика – пионер по созданию геопарков. Это способствует сохранению бережного отношения к природе и развитию туризма.
Александр Алимов, ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО
Уникально даже не то, что здесь работают люди, знатоки своего дела, а что администрация вашей республики понимает важность и абсолютную необходимость таких вещей. Я много чего повидал, видел разных руководителей и в нашей стране, к сожалению, я редко где находил такой отклик.
Алексей Розанов,
председатель Межведомственного стратиграфического комитета России, академик РАН
Заместитель руководителя Федерального агентства по недропользованию Орест Каспаров отметил высокое прикладное значение прошедшего события для стратиграфии - науки, которая помогает всей нефтяной отрасли. Он выразил благодарность за поддержку и развитие научных исследований в этой области.
Золотые гвозди» имеют особое значение, это не рядовое явление. Эти уникальные разрезы не только раскрывают тайны истории нашей планеты, но и служат мостом между наукой, образованием и устойчивым развитием региона. Я очень польщён находится в таком месте, где нашли два таких уникальных фрагмента. Выражаю глубокое уважение и восхищение тому выдающемуся научному и культурному наследию, которое вы сохранили и развиваете здесь.
Амриказеми Алиреза, председатель национальной сети геопарков Ирана, эксперт международного класса в области проектирования и продвижения геопарков ЮНЕСКО, доктор геологии
Профессор, доктор геолого-минералогических наук, заместитель директора по научной работе Геологического института РАН, член-корреспондент РАН Николай Кузнецов отметил газете «Республика Башкортостан», что открытие «золотых гвоздей» в Башкирии имеет огромное значение для мировой науки.
Вся история Земли, 4,5 миллиарда лет, разделена на отрезки, и у каждого есть свой эталон, фиксирующий нижнюю границу. Это и есть «золотой гвоздь». По сути, это документы геологической летописи. Два таких эталонных разреза есть теперь и в вашей республике, что признало международное сообщество. Это значит, в Башкирию будут приезжать ученые со всего мира.
Николай Кузнецов, доктор геолого-минералогических наук