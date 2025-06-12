Радий Хабиров принял участие в праздничных мероприятиях в честь Дня России

Сегодня в Башкортостане празднуют не только День России, но и День города Уфы и 271-летие со дня рождения Салавата Юлаева. Глава республики Радий Хабиров принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых этим знаменательным датам, и вместе с приглашенными гостями возложил цветы к Монументу Дружбы и к стеле «Уфа – город трудовой доблести».

Первый памятник возведён в честь 400-летия добровольного вхождения Башкортостана в состав Русского государства, второй открыт в ноябре 2022 года и посвящен трудовому подвигу жителей республики в годы Великой Отечественной войны. В церемонии возложения приняла участие и делегация Беларуси. Ее представители положительно отозвались о благоустройстве города и организованных мероприятиях.

Также Радий Хабиров возложил цветы к памятникам Шайхзаде Бабичу и Салавату Юлаеву и напомнил о предстоящей реставрации одного из семи чудес республики. Так, с 16 июня на площади возле памятника начнут монтировать забор. Снимать монумент будет тяжёлая строительная техника, и для её подъезда будут выкладывать бетонные плиты. Планируют благоустроить и прилегающую территорию.