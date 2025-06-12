Глава Башкирии встретился с председателем Минского горисполкома

Мы очень рады приветствовать вас в нашей республике. Вместе с вами встречаем День России и День города – столицы Башкортостана. Мы плодотворно взаимодействуем с Беларусью в части экономического сотрудничества, туристического и культурного обмена. Крупный бизнес и предприниматели региона заинтересованы в развитии своей деятельности в Минске и других городах. Уверен, что при вашей поддержке эти инициативы будут успешно реализованы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан