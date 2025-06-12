Глава Башкирии встретился с председателем Минского горисполкома

Укрепление международного сотрудничества и реализация новых совместных проектов – эти и другие вопросы обсудили Глава Башкортостана Радий Хабиров и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев на встрече в Доме Республики.

Стороны рассмотрели перспективы дальнейшего развития авиасообщения из Уфы в Минск, расширения взаимных поставок различной продукции, обмена опытом в формировании комфортной городской среды и управлении жилищно-коммунальным хозяйством на муниципальном уровне.

Делегация из Беларуси в составе около 100 человек прибыла в башкирскую столицу для участия в Днях Минска в Уфе. Также председатель Минского горисполкома поздравил жителей республики с Днём России и Днём города Уфы.

Мы очень рады приветствовать вас в нашей республике. Вместе с вами встречаем День России и День города – столицы Башкортостана. Мы плодотворно взаимодействуем с Беларусью в части экономического сотрудничества, туристического и культурного обмена. Крупный бизнес и предприниматели региона заинтересованы в развитии своей деятельности в Минске и других городах. Уверен, что при вашей поддержке эти инициативы будут успешно реализованы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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