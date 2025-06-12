Глава Башкирии встретился с председателем Минского горисполкома

Укрепление международного сотрудничества и реализация новых совместных проектов – эти и другие вопросы обсудили Глава Башкортостана Радий Хабиров и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев на встрече в Доме Республики.
Стороны рассмотрели перспективы дальнейшего развития авиасообщения из Уфы в Минск, расширения взаимных поставок различной продукции, обмена опытом в формировании комфортной городской среды и управлении жилищно-коммунальным хозяйством на муниципальном уровне.
Делегация из Беларуси в составе около 100 человек прибыла в башкирскую столицу для участия в Днях Минска в Уфе. Также председатель Минского горисполкома поздравил жителей республики с Днём России и Днём города Уфы.