Уфа получила статус всемирного ремесленного города

Уфа в свой день рождения получила статус всемирного ремесленного города. Сертификат об этом сегодня вручил президент Всемирного ремесленного совета. Торжественная церемония состоялась на сцене гастрономического фестиваля «Есть». Более 100 ресторанов и предприятий общественного питания столицы республики развернули свои торговые точки на площади перед «Уфа-Ареной». Там же свое искусство продемонстрировали башкирские ремесленники.

Изготовлением изделий из дерева и сувениров Дим и Эльвира занимаются не первый год. Резьбой по дереву оба увлеклись еще с детства, а в последние 10 лет супруги занимаются этим уже в качестве предпринимателей.

Резьба по дереву, гончарное дело, производство изделий из войлока и не только. С выставкой народно-художественных промыслов сегодня ознакомился и глава республики Радий Хабиров. А чуть позже состоялось событие, которое как раз отражает уровень развития народных промыслов в Башкортостане. Уфе присвоили статус «Всемирный ремесленный город».

Уфа славится не только народными промыслами, но и своим гостеприимством, а об угощениях лучше и не говорить – их нужно пробовать. Площадка перед «Уфа-Ареной» сегодня принимала гастрономический фестиваль «Есть Фест». Масштаб мероприятия и организацию оценил глава республики. Радий Хабиров ознакомился и с продукцией, которую представили уфимские рестораны. Более 100 предприятий общепита баловали сегодня уфимцев и гостей города разнообразными блюдами.

Здесь традиционная русская и башкирская кухня, а также национальные блюда народов России. Любителей экзотики и морепродуктов вниманием тоже не обделили.

Не только традиционные для России блюда. Отдельное внимание на гастрофестивале – кухням мира. К примеру, турецкие повара для любителей мясного готовили в этот день баранину на вертеле.

Это уже восьмого барашка поставили на вертел. Двоих уже реализовали. 250 граммов – одна порция, желающие могут даже целиком купить или по килограммам. Как желает человек, так и делаем. Кенан Йылмаз, повар турецкого кафе