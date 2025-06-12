В День России Радий Хабиров вручил паспорта школьникам Башкирии

Главный документ из рук руководителя региона получили дети, особо отличившиеся в учёбе, спорте и внеклассной деятельности. Радий Хабиров отметил, что это яркое и в то же время очень ответственное событие.

Руководитель региона добавил, что большая ответственность – быть достойными гражданами страны. Вместе с гордостью за принадлежность к великой стране у молодого поколения появляется и ответственность за будущее страны.

Через какое-то время вы возьмёте эстафету – вам развивать республику, Россию. А для этого нужны хорошие знания. Поэтому ваша главная задача сейчас – учиться. Я поздравляю вас, ваших родителей и родных. Запомните этот день на всю жизнь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Во время мероприятия Глава Башкортостана пообщался со школьниками, чьи отцы не вернулись со специальной военной операции. Он выразил слова поддержки семьям ребят и отметил, что республика будет помнить подвиг своих бойцов. В завершение церемонии Радий Хабиров пригласил детей в свой рабочий кабинет. Он показал залы для совещаний, личное рабочее пространство, рассказал о своей повседневной деятельности.

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