В День России Радий Хабиров вручил паспорта школьникам Башкирии

Главный документ из рук руководителя региона получили дети, особо отличившиеся в учёбе, спорте и внеклассной деятельности. Радий Хабиров отметил, что это яркое и в то же время очень ответственное событие.

Руководитель региона добавил, что большая ответственность – быть достойными гражданами страны. Вместе с гордостью за принадлежность к великой стране у молодого поколения появляется и ответственность за будущее страны.

Через какое-то время вы возьмёте эстафету – вам развивать республику, Россию. А для этого нужны хорошие знания. Поэтому ваша главная задача сейчас – учиться. Я поздравляю вас, ваших родителей и родных. Запомните этот день на всю жизнь. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан