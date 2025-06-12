В День России Радий Хабиров вручил паспорта школьникам Башкирии

Главный документ из рук руководителя региона получили дети, особо отличившиеся в учёбе, спорте и внеклассной деятельности. Радий Хабиров отметил, что это яркое и в то же время очень ответственное событие.
Руководитель региона добавил, что большая ответственность – быть достойными гражданами страны. Вместе с гордостью за принадлежность к великой стране у молодого поколения появляется и ответственность за будущее страны.
Во время мероприятия Глава Башкортостана пообщался со школьниками, чьи отцы не вернулись со специальной военной операции. Он выразил слова поддержки семьям ребят и отметил, что республика будет помнить подвиг своих бойцов. В завершение церемонии Радий Хабиров пригласил детей в свой рабочий кабинет. Он показал залы для совещаний, личное рабочее пространство, рассказал о своей повседневной деятельности.