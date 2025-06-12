В День России Уфа отметила тройной праздник

Триколор в танце, патриотические песни и гордость за родную землю – так Уфа отмечает тройной праздник: День России, День города и день рождения Салавата Юлаева. От масштабных концертов до семейных мастер-классов в парках – как столица Башкортостана объединила поколения в этот особенный день?

Сегодня на сценах Уфы то и дело мелькал российский триколор. Патриотические песни, национальные танцы и постановки с любовью к родной земле. День России – праздник свободы, мира и согласия. Уже десятилетия он остается символом национального единения.

В России живет много разных народов. Мы выступаем с танцем «Башкирский чай», «Крещеные татары» и «Солнечный Узбекистан». Нам очень нравится этот праздник. Анастасия Бессмертнова, участница образцово-хореографической студии «Успех»

Граждане еще раз вспоминают богатство истории и культуры, достижения и ценности страны. Однако 12 июня – день, когда для гордости за Родину и хорошего настроения есть сразу три повода.

День России, день рождения города, день Салавата Юлаева. Мы отмечаем его всей семьей. Очень важно детям прививать любовь к своему городу. Она в первый раз пришла на праздник. Немножко уже устала. Залина Иванова

Каждый год ездим, из города никуда не уезжаем. Первым делом на праздник едем. Хорошо любим, как сказать, в другое место не переезжаем. Андрей Иванов

В другое место не переезжает и Юрий Свинковский. Столица Башкортостана менялась на его глазах.

По душе праздник пришелся и детям, и взрослым. Если на площади перед Русским драматическим театром прошел масштабный концерт, то в саду культуры и отдыха имени Аксакова царила по-настоящему семейная атмосфера. Множество зон для интересного времяпрепровождения.

За звание лучших молодежь сражалась в тхэквондо и шахматах, а ребята помладше вместе с родителями участвовали в мастер-классах и наносили аквагрим. Взгляд прохожих привлекала и выставка башкирских ремесленников, расположившаяся вдоль тропинок. Парк, особенно после реконструкции в 2023 году, словно получил второе дыхание: для детей появилось множество площадок, а взрослые облюбовали зоны для отдыха.