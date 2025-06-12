В День России Уфа отметила тройной праздник

Триколор в танце, патриотические песни и гордость за родную землю – так Уфа отмечает тройной праздник: День России, День города и день рождения Салавата Юлаева. От масштабных концертов до семейных мастер-классов в парках – как столица Башкортостана объединила поколения в этот особенный день?
Сегодня на сценах Уфы то и дело мелькал российский триколор. Патриотические песни, национальные танцы и постановки с любовью к родной земле. День России – праздник свободы, мира и согласия. Уже десятилетия он остается символом национального единения.
Граждане еще раз вспоминают богатство истории и культуры, достижения и ценности страны. Однако 12 июня – день, когда для гордости за Родину и хорошего настроения есть сразу три повода.
В другое место не переезжает и Юрий Свинковский. Столица Башкортостана менялась на его глазах.
По душе праздник пришелся и детям, и взрослым. Если на площади перед Русским драматическим театром прошел масштабный концерт, то в саду культуры и отдыха имени Аксакова царила по-настоящему семейная атмосфера. Множество зон для интересного времяпрепровождения.
За звание лучших молодежь сражалась в тхэквондо и шахматах, а ребята помладше вместе с родителями участвовали в мастер-классах и наносили аквагрим. Взгляд прохожих привлекала и выставка башкирских ремесленников, расположившаяся вдоль тропинок. Парк, особенно после реконструкции в 2023 году, словно получил второе дыхание: для детей появилось множество площадок, а взрослые облюбовали зоны для отдыха.
Сегодня республика не забывает и своего национального героя. Салават Юлаев – визитная карточка республики, а памятник в его честь возвышается над Белой, приветствуя всех заезжающих в Уфу. С 30 июня в столице начнется реконструкция скульптуры, которая продлится два года. Обновлённый монумент предстанет перед уфимцами и гостями города во всей красе, символизируя незыблемость истории и духа Башкортостана. Тройной праздник продолжается, впереди – выходные, в которые пройдет много интересных событий и мероприятий.