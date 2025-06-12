В 18 районах Башкирии прошли сабантуи

Сегодня в 18 районах республики прошли праздники плуга. Сабантуй провели и в Иглинском районе. Центром притяжения стало село Ивано-Казанка, которому в этом году исполнилось 150 лет.

По традиции на сабантуе чествовали передовиков сельского хозяйства, провели мастер-класс по приготовлению иглинского медовика, ставшего символом района. Для гостей организовали программу с песнями, танцами, спортивными соревнованиями и национальными играми. Для всех желающих работали различные площадки, где каждый нашел занятие по душе. Так, пенсионерка Галина Митюшина знакомила гостей с ремеслом ткачества на настольном станке.

Традиционный народный праздник окончания весенне-полевых работ провели и в Шаранском районе. Он начался с экскурсии по национальным юртам и этническим зонам. Участники местной художественной самодеятельности показали музыкальные номера и театрализованное представление. Также провели соревнования по национальной борьбе курэш и конные скачки.