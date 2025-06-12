В Уфе прошел открытый турнир по борьбе курэш

Сегодня в столице республики прошел открытый турнир по борьбе курэш на кубок администрации Уфы. Спортсмены в очередной раз боролись за ценные призы, в том числе за мотоцикл и трофейного барашка.
Один из лучших курэшистов России Артур Зулькарнаев за свою карьеру покорил огромное множество различных стартов. На своем спортивном веку повидал буквально всё. Зулькарнаев – многократный чемпион мира по борьбе на поясах. Но пропустить традиционный турнир, который проходит в Уфе в день России, не мог.
Турнир проводится ежегодно, начиная с 2012 года. Всего в этот раз выступили 103 сильнейших курэшиста республики. Они выявляли сильнейших в четырёх весовых категориях: до 65, 75, 85 и свыше 85 килограммов. Отдельные соревнования прошли и у юношей до 18 лет.
За звание абсолютного чемпиона боролись победители всех весовых категорий. В результате номером один стал Айнур Сыртаев из Туймазов. Он и стал обладателем главных призов. По традициям сабантуя ему вручили барана. А затем и ключи от нового мотоцикла, который триумфатор сразу опробовал.
Сейчас Айнур Сыртаев и другие башкирские спортсмены будут готовиться к важному международному турниру. 4 июля в Москве пройдет кубок мира.