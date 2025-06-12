В Уфе прошел открытый турнир по борьбе курэш

Сегодня в столице республики прошел открытый турнир по борьбе курэш на кубок администрации Уфы. Спортсмены в очередной раз боролись за ценные призы, в том числе за мотоцикл и трофейного барашка.

Один из лучших курэшистов России Артур Зулькарнаев за свою карьеру покорил огромное множество различных стартов. На своем спортивном веку повидал буквально всё. Зулькарнаев – многократный чемпион мира по борьбе на поясах. Но пропустить традиционный турнир, который проходит в Уфе в день России, не мог.

Уже, наверное, лет десять я здесь выступаю, каждый год. Самый крупный выигрыш – в 2023 году, я выиграл автомобиль «Нива».

Артур Зулькарнаев, чемпион мира по борьбе на поясах

Турнир проводится ежегодно, начиная с 2012 года. Всего в этот раз выступили 103 сильнейших курэшиста республики. Они выявляли сильнейших в четырёх весовых категориях: до 65, 75, 85 и свыше 85 килограммов. Отдельные соревнования прошли и у юношей до 18 лет.

Фото №1 - В Уфе прошел открытый турнир по борьбе курэш

С каждым годом этот турнир становится популярнее. Все больше спортсменов, именитых спортсменов стараются приезжать. Потому что в разные годы призы были очень хорошие: автомобиль, в прошлом – 450 тысяч.

Радиф Акчурин, чемпион мира по борьбе курэш

За звание абсолютного чемпиона боролись победители всех весовых категорий. В результате номером один стал Айнур Сыртаев из Туймазов. Он и стал обладателем главных призов. По традициям сабантуя ему вручили барана. А затем и ключи от нового мотоцикла, который триумфатор сразу опробовал.

Давно уже хотелось какую-то такую технику. До этого как-то не получалось выигрывать. Объявили, что будет мотоцикл, и я упорно готовился к этому.

Айнур Сыртаев, абсолютный победитель турнира по борьбе курэш на кубок администрации г. Уфы

Сейчас Айнур Сыртаев и другие башкирские спортсмены будут готовиться к важному международному турниру. 4 июля в Москве пройдет кубок мира.

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