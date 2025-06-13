В Башкирии купание на необорудованном месте сделало девочку сиротой

На необорудованном для купания берегу решили отдохнуть семейная пара и их 12-летняя дочка. В один момент девочка начала тонуть. Ей на помощь бросилась мама – она вытолкнула ребёнка к берегу, однако сама начала тонуть. Спасти супругу попытался отец семейства. К сожалению, оба супруга погибли. Девочка оказалась спасена.