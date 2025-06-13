Башкирия третий год участвует в федеральном проекте по обновлению детских лагерей

Третий год подряд Башкортостан участвует в федеральном проекте по обновлению детских лагерей. Более подробно о проекте глава республики рассказал в соцсетях.
Так, например, к новому сезону подготовили лагерь «Маяк» в Кигинском районе. В этом году здесь провели капремонт пищеблока, в прошлом – возвели современное, благоустроенное здание, рассчитанное на 47 детей.
Аналогичные новые жилые корпуса сейчас ставят в лагере «Орленок» в Баймакском районе. В июне эту работу планируем завершить. Всего же в этом году по всему Башкортостану открыто более 1,7 тысячи лагерей разных форм.