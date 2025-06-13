В Уфе БГМУ отметил День медработника

В Башкирском медуниверситете отметили День медработника. Празднование состоялось в Башгосфилармонии. На мероприятии присутствовали сотрудники и студенты БГМУ. Торжество украсили выступления артистов и творческих коллективов Башкортостана.

Университет является одной из лучших в стране кузниц медицинских кадров. Ежегодно из учреждения выпускаются более 15 тысяч студентов, из которых треть – представители более чем 60 стран мира.