В Уфе БГМУ отметил День медработника

В Башкирском медуниверситете отметили День медработника. Празднование состоялось в Башгосфилармонии. На мероприятии присутствовали сотрудники и студенты БГМУ. Торжество украсили выступления артистов и творческих коллективов Башкортостана.
Университет является одной из лучших в стране кузниц медицинских кадров. Ежегодно из учреждения выпускаются более 15 тысяч студентов, из которых треть – представители более чем 60 стран мира.
Кроме того, там работают высококвалифицированные сотрудники, которые не только дают знания, но и спасают десятки тысяч жизней. В этот день их чествовали высшими наградами, за которыми стоит большая работа, самоотдача, бессонные ночи и переживания за своих пациентов.