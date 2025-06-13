Гонки этапа чемпионата России по ралли-рейдам пройдут через Башкирию

Продолжаются гонки этапа чемпионата России по ралли-рейдам. Так, автоспортсмены покоряют «Уральский рубеж». Первый день начался с пролога в лесополосе под Миассом. Скоростной участок составил 13 километров.

В зачете «Т5 – грузовики» первым на финиш пришел экипаж команды «Урал мотоспорт» Челябинской области. Лучшим в зачете багги стал экипаж Алексея Черкесова из Белгородской области и Артема Шевелева из Москвы.