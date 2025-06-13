В Уфе сборная России по шорт-треку начала подготовку к новому сезону

Сборная России по шорт-треку начала подготовку к новому сезону в уфимском центре имени Семена Елистратова. На этом этапе спортсмены занимаются аэробной подготовкой на велотренажерах. Также в Уфе национальная команда начала ледовую подготовку и настройку техники и инвентаря.
Для сборной России столица Башкортостана стала базой подготовки. Соревновательным дебютом для шорт-трекистов станет первый этап Кубка России. Дополнительным стимулом для российских конькобежцев станет шанс принять участие в международных стартах в предстоящем сезоне.