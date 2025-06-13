В Уфе сборная России по шорт-треку начала подготовку к новому сезону

Сборная России по шорт-треку начала подготовку к новому сезону в уфимском центре имени Семена Елистратова. На этом этапе спортсмены занимаются аэробной подготовкой на велотренажерах. Также в Уфе национальная команда начала ледовую подготовку и настройку техники и инвентаря.

Для сборной России столица Башкортостана стала базой подготовки. Соревновательным дебютом для шорт-трекистов станет первый этап Кубка России. Дополнительным стимулом для российских конькобежцев станет шанс принять участие в международных стартах в предстоящем сезоне.

Физически очень тяжело, потому что это лето, это основной этап подготовки в принципе. Поэтому мы не только на льду сейчас пашем. В зале в силовом мы сейчас тоже особенно шпарим. Сейчас достаточно тяжелый период, который надо пережить.

Владимир Балбеков, член сборной России по шорт-треку

Конечно, хотелось бы чтобы на международную арену допустили. Если допустят, это будет вообще счастье. Если нет, будем бегать по России, готовиться к чемпионату России. И выигрывать, занимать места хорошие.

Анастасия Константинова, член сборной России по шорт-треку
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