В Уфе сборная России по шорт-треку начала подготовку к новому сезону

Физически очень тяжело, потому что это лето, это основной этап подготовки в принципе. Поэтому мы не только на льду сейчас пашем. В зале в силовом мы сейчас тоже особенно шпарим. Сейчас достаточно тяжелый период, который надо пережить.

Владимир Балбеков, член сборной России по шорт-треку