В Башкирии зафиксировали смерть трёх человек на воде

В Башкирии за минувшие сутки зафиксировали три несчастных случая на водоёмах республики.

В реке Большой Кизил утонул 10-летний ребёнок. Мальчик прыгнул в воду с моста, но обратно так и не всплыл. Тело ребёнка через 15 минут после исчезновения нашёл его старший брат. К сожалению, реанимационные действия не дали успехов.

В деревне Тавакачево Архангельского района погиб 77-летний мужчина из Уфы. Он приехал на отдых на выходные, но по несчастливой случайности утонул в местном пруду.

Похожая ситуация произошла в деревне Абзаново. Там на реке Инзер утонул 51-летний мужчина.