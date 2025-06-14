Радий Хабиров встретился с участниками СВО в Буздякском районе

Сегодня в Буздякском районе Башкирии проходит сабантуй, гостем события стал руководитель региона Радий Хабиров.

Глава Башкирии поздравил жителей с завершением весенних полевых работ, вручил награды передовикам производства.

Отдельное внимание Радий Хабиров уделил участникам специальной военной операции из Буздякского района, а также встретился с родителями бойца Рамиля Мустафина, который проходит сейчас реабилитацию в госпитале Вишневского.

За свои боевые заслуги Мустафин был награжден орденом Мужества и медалью Суворова в 2023 году, а в 2024 году получил орден Шаймуратова. Родителей бойца Радий Хабиров поблагодарил за воспитание настоящего мужчины и пожелал скорейшего выздоровления их сыну.