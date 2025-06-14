Радий Хабиров посетил Буздякский район с рабочим визитом

Праздник плуга отметили жители Буздякского района. Сабантуй в деревне Шарбаш посетил и глава республики. Радий Хабиров поздравил сельчан с завершением весенне-полевых работ. В рамках своей рабочей поездки в муниципалитет руководитель региона посетил сельскохозяйственный колледж, в котором начнется ремонт в 2027 году, побывал на нескольких производственных площадках. Подробности далее.

Рабочий визит в Буздякский район Радий Хабиров начал с Сабантуя в деревне Шарбаш. Для аграриев праздник плуга как экватор: посевные позади, жаркая пора уборки только предстоит. Руководитель региона поздравил сельчан и вручил передовикам государственные награды.

На сабантуе среди гостей был заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, который несколько лет был связан с Башкортостаном. Радий Хабиров посмотрел площадки с традиционными для Сабантуя соревнованиями — куреш, борьбу с мешками, сделал с желающими селфи и не оставил без внимания юрты сельских поселений района.

Буздякцы известны также своим брендовым мероприятием – «Бэлиш фест». Выпекать они научились за это время пироги разных размеров – вплоть до гигантских. Радий Хабиров получил приглашение на вкусный праздник, который еще несет за собой образовательный и культурный смысл.

Следующей точкой посещения Радия Хабирова стал юбиляр. Сельскохозяйственный колледж, которому сегодня исполнилось 65 лет. Глава республики поздравил трудовой коллектив с круглой датой. Осмотрел учебные корпуса, столовую, спортзал и общежитие, пообщался с преподавателями.

Но главное, что колледж ждет обновление. В 2027 году Радий Хабиров анонсировал начало ремонта в учебном заведении. Студенты идут сюда за образованием — на выходе они получают востребованные сейчас рабочие специальности.

В Буздякском районе с прошлого года работает единственный в регионе завод по переработке технической конопли. Он предусматривает полный цикл переработки.

Этот проект был рассмотрен на «Инвестчасе» и вошел в перечень приоритетных. Сегодня это перспективное направление развития агропромышленного комплекса. У сырья широкая сфера применения — от масла до каната. Радий Хабиров отметил, что это новое для региона производство.

Сейчас нужно быть очень гибким, чтобы отвечать требованиям рынка. Мы ещё раз пригласим компанию на «Инвестчас», чтобы обсудить перспективы её дальнейшей работы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Буздякский консервный завод, который также посетил глава республики, планирует расширяться. Ежемесячно отсюда выпускается более 2,5 тысяч тонн продукции. Консервы можно встретить в 89 регионах страны, на экспорт отправляют в Китай, Узбекистан, Азербайджан, Грузию, Беларусь, Туркменистан и Киргизию. Расширяться хотят, потому что имеющихся площадок уже не хватает, а количество выпускаемого товара растет.

Радий Хабиров пригласил руководство предприятия на «Инвестчас», чтобы решить, как можно помочь им удвоить производство. Глава республики также ознакомился с производственной деятельностью местного металлопрокатного завода. В планах на предприятии — запуск новой линии для переработки труб. Инвестиции в проект оцениваются в 50 млн рублей. В целом, говоря о Буздякском районе, Радий Хабиров назвал его крепким, с трудолюбивыми и предприимчивыми жителями. Есть и проблемные моменты, которые обсудили с главой муниципалитета.