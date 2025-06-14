Радий Хабиров передал награды семьям погибших участников СВО из Буздякского района

Сегодня же во время рабочей поездки Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников специальной военной операции. Глава республики выразил соболезнования родным военнослужащих и передал им ордена генерала Шаймуратова, которыми бойцы были награждены посмертно. Во время общения руководитель региона подчеркнул, что в Башкортостане существует большое количество мер поддержки семей участников СВО, а районная администрация всегда готова оказать необходимую поддержку родным и близким военнослужащих.
Во время Сабантуя в Буздякском районе Радий Хабиров встретился с участниками специальной военной операции. Глава республики за чашкой чая пообщался с бойцами и родителями одного из военнослужащих, который в данное время проходит реабилитацию в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского.