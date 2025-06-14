В Башкирии задержали пьяного водителя катафалка

В чат-бот Госавтоинспекции поступило сообщение о виляющей по дороге ритуальной машине. Сотрудники ДПС Архангельского района оперативно среагировали и остановили катафалк. Медицинское освидетельствование подтвердило у шофёра состояние алкогольного опьянения. В отношении мужчины был составлен административный протокол. Теперь ему грозит лишение прав и крупный штраф.
А в Иглинском районе сотрудники ГАИ выясняют причины смертельного ДТП. В деревне Калтыманово 33-летний водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате аварии мужчина скончался до приезда скорой помощи.