В Башкирии задержали пьяного водителя катафалка

В чат-бот Госавтоинспекции поступило сообщение о виляющей по дороге ритуальной машине. Сотрудники ДПС Архангельского района оперативно среагировали и остановили катафалк. Медицинское освидетельствование подтвердило у шофёра состояние алкогольного опьянения. В отношении мужчины был составлен административный протокол. Теперь ему грозит лишение прав и крупный штраф.