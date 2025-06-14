В Уфе жительница отпраздновала вековой юбилей

Жительница Уфы отпраздновала вековой юбилей. Несмотря на свой уже почтенный возраст, Валентина Романовна собирает пазлы и декламирует стихи, которых в её арсенале невообразимое количество.

Между ними разница практически в век. И своим главным счастьем она считает как раз то, что жизнь позволила ей увидеть не только внуков, но и даже пра-правнуков. И это желание можно отследить и по горящим глазам, и по искромётному чувству юмора. В сто лет она не упускает возможности пошутить, улыбнуться. Кажется, года не давят грузом, а наоборот, подарили ей крылья, чтобы с лёгкостью смотреть на жизнь.

Больше, чем смеяться, она любит разве что собирать пазлы. И не какие-нибудь лёгкие картинки, а настоящие полотна на полторы тысячи деталей. Быть может, потому что вся её жизнь как пазл. Когда казалось, пустота, неизвестность, в нужное время находилась недостающая деталь. В 1925-ом году в Мелеузовском районе родилась семимесячная малышка. Так спешила жить, что появилась на свет раньше запланированного. Но, несмотря на это, выжила.

И Валентина Романовна и в правду считает себя счастливым человеком. Хотя жизнь была непростой. В пятилетнем возрасте потеряла отца, потом суровые военные годы и голодные после. Но, кажется, её это только научило никогда не падать духом.

Замуж вышла за фронтовика. Уже подросшие дети потом удивлялись, что мама и папа ни разу не ссорились. А она отвечает: повезло, всегда понимали друг друга. На улицу после перелома Валентина Романовна уже не выходит. Но любит смотреть на результаты своих трудов. В квартире помимо неё есть ещё один долгожитель. Кот Тайсон. Ему тоже сто лет. Ровно столько получится, если его кошачьи 21 год перевести в человеческие.