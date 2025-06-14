Спортсмены из Башкирии завоевали медали на турнире «Московские звезды ушу»

Башкирские спортсмены показали впечатляющий результат на 10-м юбилейном международном турнире «Московские звезды ушу». В общей сложности представители республики завоевали 12 медалей.
С чемпионами и призерами спортивного фестиваля пообщалась наша съемочная группа. Международными состязаниями российские ушуисты закрыли соревновательный сезон. Турнир в Москве стал завершающим. Подвести итоги удалось ребятам из Уфы, Сибая, Белорецка.
Отбор на соревнования был серьезным: сильнейших выявляли по выступлениям на первенстве Приволжского федерального округа и на Евразийских играх боевых искусств.
Выступали участники соревнований в разных разделах. В саньда — контактном поединке, таолу — комплексах ушу с оружием и без. В разделе китайского ушу — туйшоу республику представлял Давид Давлетов. Он завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 килограммов.
В разделе шаолинь-цюань выступил башкирский спортсмен Алмаз Исмагилов. Ушу он увлекся в 14 лет благодаря фильмам о боевых искусствах. Сначала занимался сам, позже переехал в Уфу и продолжил тренировки уже с наставником. Впереди у спортсменов небольшой отдых, а дальше снова сборы.