Спортсмены из Башкирии завоевали медали на турнире «Московские звезды ушу»

Башкирские спортсмены показали впечатляющий результат на 10-м юбилейном международном турнире «Московские звезды ушу». В общей сложности представители республики завоевали 12 медалей.

С чемпионами и призерами спортивного фестиваля пообщалась наша съемочная группа. Международными состязаниями российские ушуисты закрыли соревновательный сезон. Турнир в Москве стал завершающим. Подвести итоги удалось ребятам из Уфы, Сибая, Белорецка.

Отбор на соревнования был серьезным: сильнейших выявляли по выступлениям на первенстве Приволжского федерального округа и на Евразийских играх боевых искусств.

Выступали участники соревнований в разных разделах. В саньда — контактном поединке, таолу — комплексах ушу с оружием и без. В разделе китайского ушу — туйшоу республику представлял Давид Давлетов. Он завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 килограммов.