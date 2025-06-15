В Башкирии найдены бездыханные тела двух мужчин

В Башкирии зафиксированы две смерти на водоёмах республики. Об этом сообщили в МЧС региона.

В Стерлитамакском районе недалеко от деревни Наумовка в реке Белой утонул 66-летний мужчина. О случившемся рассказал сын погибшего. Тело несчастного из воды извлекли спасатели.

Подобный случай произошёл в Белорецком районе недалеко от села Ломовка. В реке Белой было найдено тело неизвестного. Погибший был в одежде. Его личность устанавливается.

МЧС России напоминает:

— не купайся в одиночку и в неустановленных местах;

— не заходи в воду, если выпил алкоголь;

— избегай купания в состоянии переутомления или плохого самочувствия;

— не ныряй сразу с головой в воду, заходи постепенно.