В Башкирии найдены бездыханные тела двух мужчин

В Башкирии зафиксированы две смерти на водоёмах республики. Об этом сообщили в МЧС региона.
В Стерлитамакском районе недалеко от деревни Наумовка в реке Белой утонул 66-летний мужчина. О случившемся рассказал сын погибшего. Тело несчастного из воды извлекли спасатели.
Подобный случай произошёл в Белорецком районе недалеко от села Ломовка. В реке Белой было найдено тело неизвестного. Погибший был в одежде. Его личность устанавливается.
МЧС России напоминает:
— не купайся в одиночку и в неустановленных местах;
— не заходи в воду, если выпил алкоголь;
— избегай купания в состоянии переутомления или плохого самочувствия;
— не ныряй сразу с головой в воду, заходи постепенно.
Фото: МЧС по РБ.