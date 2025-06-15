В Башкирии за выходные на воде погибли два ребёнка, а трое пострадали

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин обратился к жителям республики с просьбой внимательнее относиться к безопасности на воде.
Так, за прошедшие выходные два ребёнка утонули, а ещё трое были госпитализированы. В частности, помощь врачей потребовалась 16-летнему подростку в Чишминском районе. Мальчик начал тонуть, но его успел спасти отец. Однако после ребёнок почувствовал ухудшение самочувствия. У подростка диагностировали помутнение сознания, судороги и кровь из носа. Ребёнка госпитализировали.
В больницу Красноусольска поступило два ребёнка. 10-летний мальчик поперхнулся на реке Зилим. Там же едва не утонула 9-летняя девочка. Оба ребёнка находятся в удовлетворительном состоянии.
Фото: МЧС по РБ.