Владимир Путин дал старт работе хирургического корпуса кардиоцентра в Уфе

На неделе Владимир Путин дал старт работе хирургического корпуса Республиканского кардиоцентра. Это долгожданное учреждение в столице Башкортостана, которое возводилось с 2019 года на республиканские средства. Высокотехнологичное оборудование, комфортные условия — новый корпус это еще один шаг к увеличению продолжительности жизни жителей Башкортостана. Эксперты назвали решение о строительстве учреждения, принятое главой республики, стратегически важным не только на республиканском, но и на федеральном уровне.

Это, конечно, не дом, но здесь и стены будто тоже помогают. Рамиль Муниров — один из первых пациентов нового корпуса кардиоцентра после его открытия. Мужчине провели шунтирование сосудов. От операции до реабилитации — буквально считанные дни.

Хирургический корпус уже работает практически на полную силу. В день по 3-4 операции на открытом сердце, не считая других процедур. Делать всё на высокопрофессиональном уровне врачам помогают оснащенные по последнему уровню кабинеты и операционные.

Недаром Радий Хабиров операционные нового корпуса сравнил с космическим кораблем, рассказывая о кардиоцентре Президенту страны. Только этот будет бороздить сердца пациентов. Само участие Владимира Путина в открытии говорит о том, что Башкортостан — в авангарде развития медицины. Масштабный проект возводился с 2019 года и отстроен на средства республиканского бюджета, стоимость почти 11 миллиардов рублей.

В корпусе 5 рентгеноперационных, столько же для проведения открытых операций на сердце и сосудах. Лазер, растворяющий бляшки, система разрушения тромбов, высокоскоростной бур, превращающий в пыль скопления холестерина. И это лишь часть оборудования и возможностей, которые появились с открытием нового корпуса.

На первом этаже есть поликлиника и приемно-диагностическое отделение. Такая связь позволяет сократить время от первичного приема пациента до госпитализации. Заболевания сердечно-сосудистой системы до сих пор остаются в первых рядах недугов, от которых умирают люди. Борьба с ними дает конкурентное преимущество региону. Важно, что доступ к высокотехнологичному оборудованию будет у сегодняшних студентов и ординаторов Башгосмедуниверситета.

Еще одна категория пациентов — участники СВО и члены их семей, для которых важны обновления в медицинской отрасли. В Башкортостане существует много программ для поддержки военнослужащих и их близких. И одна из них разработана кардиоцентром.

В Башкортостане за последние годы построено несколько крупных центров. Это современные и стратегически важные объекты. Возводятся больницы. Однако без внимания не остаются маленькие деревни и села. За 6 лет из 2-х тысяч ФАПов обновили четверть. И работа эта продолжится.

За шесть лет мы обновили 500 из 2 тысяч ФАПов. А в рамках начинающейся новой программы, которую инициировал Президент России, модернизируем ещё порядка 400. Считаю, что к 2030 году при условии хорошего выполнения всех программ мы преобразим сельскую медицину, первичную медицину. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Последовательная госполитика по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями дает результаты. За последние 10 лет смертность от них в Башкортостане стала ниже. Сердце надо беречь, и не только свое — последнее смогут сделать профессионалы, тем более что условия для этого создаются.