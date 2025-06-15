В Башкирии наступят прохлада и дожди

Жара немного отступит, в Башкортостан придут дожди. Так говорят синоптики. И, возможно, это поможет снизить градус напряжения. В лесах сейчас особый противопожарный режим. В ожидании наплыва пациентов и медики, которые дают рекомендации, как легче перенести зной. Впрочем, кому-то ситуация с жаркой погодой, наоборот, пошла на пользу. Руки потирают продавцы мороженого и кондиционеров. Впрочем, насколько это лучший способ охладить организм?

Не зря на воду выходят спасательные отряды. Ведь порой желание просто поплескаться может обернуться трагедией. Днем ранее на этом же пляже в Стерлитамаке на реке Ашкадар семья отдыхала в необорудованном для купания месте. Ребёнок решил пойти искупаться и, когда начал тонуть, ей на помощь побежали мама с папой. Дочь они спасли, но вот сами выйти из воды не смогли — утонули.

И такое почти всегда случается на необорудованных местах для купания. Как говорят спасатели, вода не прощает ошибок. Именно поэтому с нарушителями стараются не церемониться, для их же безопасности. Этим летом в Башкортостане подготовили 192 официальных пляжа. На каждом будут дежурить спасатели.

Как оазисы в пустыне и городские фонтаны. Пока одни спасаются водой, другие — мороженым. Главное, говорят специалисты, не забывать надевать головной убор. И это один из самых важных моментов, которым нельзя пренебрегать в такие жаркие дни. Причем медики настаивают: лучше всего употреблять чистую воду.

В жару человек теряет много влаги и соли, перегревается, поэтому высок риск получить обезвоживание и солнечный удар. А еще, по словам врачей, при тридцатиградусной температуре обостряются хронические заболевания.

А как быть офисным работникам? Для них, конечно, один из самых популярных вариантов — кондиционер. Но порой он может навредить здоровью. Благо, что сейчас появилось много гаджетов, например портативный вентилятор, который сейчас есть в любых магазинах электроники или на маркетплейсах. Его можно взять с собой в дорогу, в офис или просто поставить у себя дома. Кстати, работает весьма неплохо и помогает легче перенести жару.

Спрос на кондиционеры такой же высокий, как и температура за окном. Тем, кто не позаботился заранее, своей очереди для установки спасительной машины приходится ждать 2–3 дня. Как отмечают специалисты, цены на услуги не поднялись. Сами кондиционеры не в дефиците.

Пушистые жители республики тоже стараются пережить жару. Потапу дают охлажденные блюда, мясо, рыбу или воду. Без добавок, натуральное. И обязательно душ, утром и вечером. Рядом у косолапых всегда бассейн, воду в нем стараются менять часто.