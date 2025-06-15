Как в Уфе прошли три праздника в один день: День России, День города и День Салавата Юлаева

На этой неделе в один день их было сразу три. 12 июня в республике отметили День России, день города Уфы и дни национального героя Салавата Юлаева. Столица Башкортостана превратилась в большую праздничную площадку. Чествовали тех, чьим трудом, талантом и преданностью крепнет могущество нашей страны. Ведь именно достижениями граждан измеряется величие государства. Символично, что именно в эти дни Уфа получила статус Всемирного ремесленного города.

Без российского триколора не обошлось ни одно масштабное мероприятие в стране. Уфа не менее активно присоединилась к празднованию Дня России, который десятилетиями остаётся символом национального единения. Граждане еще раз вспоминают богатство истории и культуры, достижения и ценности страны. Однако 12 июня — день, когда для гордости за Родину и хорошего настроения есть сразу три повода.

День России, День рождения города, День Салавата Юлаева. Мы отмечаем его всей семьей. Очень важно детям прививать любовь к своему городу. Она в первый раз пришла на праздник. Немножко уже устала. Залина Иванова, жительница г. Уфы

Каждый год ездим, из города никуда не уезжаем. Первым делом на праздник едем. Хорошо любим, как сказать, в другое место не переезжаем. Андрей Иванов, житель г. Уфы

В саду культуры и отдыха имени Аксакова для самых маленьких жителей организовали мастер-классы, дети постарше участвовали в спортивных состязаниях. Без дела не остались и родители.

Еще немного, и все волнения позади. Можно выдохнуть. Своим выступлением в День России и города Уфы ребята открывали новый центр «ПроДобро». Это место станет общим домом для разных некоммерческих организаций, объединенных одной целью — помочь детям с ментальными особенностями. Пространство поможет им получить навыки, привычные для здоровых детей. Им же для их овладения нужно приложить немало усилий.

В Башкортостане мы создаём широкую и современную систему поддержки и реабилитации особенных детей. Но иногда бывает так, что стены есть, а души нет. Этот проект – про душу. Если инициатива «Уфа Добрая», что называется, «полетит», мы распространим такую практику на всю республику. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Резьба по дереву, гончарное дело, производство изделий из войлока и не только. На площади перед «Уфа-Ареной» в этот день Радий Хабиров посетил выставку народно-художественных промыслов.

А ещё в этот день состоялось событие, которое как раз отражает уровень развития народных промыслов в Башкортостане. Уфе присвоили статус Всемирного ремесленного города.

Уфа славится не только народными промыслами, но и своим гостеприимством, а об угощениях лучше и не говорить, их нужно пробовать. Столица в эти дни принимала гастрономический фестиваль «Есть Фест». Более 100 предприятий общепита баловали уфимцев и гостей города разнообразными блюдами.

На прилавках не только блюда народов России. Отдельное внимание на гастрофестивале — кухням мира. К примеру, турецкие повара для любителей мясного готовили в этот день баранину на вертеле.

Это уже восьмого барашка поставили на вертел. Двоих уже реализовали. 250 граммов — одна порция, желающие могут даже целиком купить или по килограммам. Как желает человек, там и делаем. Кенан Йылмаз, повар турецкого кафе