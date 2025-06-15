Как в Уфе прошли три праздника в один день: День России, День города и День Салавата Юлаева

На этой неделе в один день их было сразу три. 12 июня в республике отметили День России, день города Уфы и дни национального героя Салавата Юлаева. Столица Башкортостана превратилась в большую праздничную площадку. Чествовали тех, чьим трудом, талантом и преданностью крепнет могущество нашей страны. Ведь именно достижениями граждан измеряется величие государства. Символично, что именно в эти дни Уфа получила статус Всемирного ремесленного города.
Без российского триколора не обошлось ни одно масштабное мероприятие в стране. Уфа не менее активно присоединилась к празднованию Дня России, который десятилетиями остаётся символом национального единения. Граждане еще раз вспоминают богатство истории и культуры, достижения и ценности страны. Однако 12 июня — день, когда для гордости за Родину и хорошего настроения есть сразу три повода.
В саду культуры и отдыха имени Аксакова для самых маленьких жителей организовали мастер-классы, дети постарше участвовали в спортивных состязаниях. Без дела не остались и родители.
Еще немного, и все волнения позади. Можно выдохнуть. Своим выступлением в День России и города Уфы ребята открывали новый центр «ПроДобро». Это место станет общим домом для разных некоммерческих организаций, объединенных одной целью — помочь детям с ментальными особенностями. Пространство поможет им получить навыки, привычные для здоровых детей. Им же для их овладения нужно приложить немало усилий.
Резьба по дереву, гончарное дело, производство изделий из войлока и не только. На площади перед «Уфа-Ареной» в этот день Радий Хабиров посетил выставку народно-художественных промыслов.
А ещё в этот день состоялось событие, которое как раз отражает уровень развития народных промыслов в Башкортостане. Уфе присвоили статус Всемирного ремесленного города.
Уфа славится не только народными промыслами, но и своим гостеприимством, а об угощениях лучше и не говорить, их нужно пробовать. Столица в эти дни принимала гастрономический фестиваль «Есть Фест». Более 100 предприятий общепита баловали уфимцев и гостей города разнообразными блюдами.
На прилавках не только блюда народов России. Отдельное внимание на гастрофестивале — кухням мира. К примеру, турецкие повара для любителей мясного готовили в этот день баранину на вертеле.
В 2023 году «Есть Фест» стал победителем международной премии в сфере событийного туризма. Фестиваль проводится в шестой раз и уже стал визитной карточкой гастрономического имиджа Уфы. Вкусный праздник не ограничился одним днём, а растянулся до воскресенья.