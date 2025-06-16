Под Уфой в страшном ДТП погиб чемпион мира по мотогонкам

В Кушнаренковском районе произошла трагическая авария, в которой погиб 40-летний мотогонщик Николай Красников.
Как сообщили в региональном ГАИ, сегодня, 16 июня, на 69 км автодороги Р-240 около трёх часов ночи «Лада Гранта» столкнулась с двумя встречными грузовиками — «Газель» и «Ситрак».
В результате ДТП скончался заслуженный мастер спорта России, 20-кратный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников.
На месте происшествия работают экстренные службы. Подробности ДТП уточняются.
Видео: ГАИ РБ.