В Башкирии утонули 37-летняя женщина и 50-летний мужчина

В Башкирии произошли два трагических инцидента на воде. По информации пресс-службы МЧС республики, в районе озера Графское, недалеко от деревни Мерясово Баймакского района, местные жители обнаружили тело утонувшей женщины. 37-летняя жительница Челябинской области купалась на территории турбазы и отплыла на 70 метров от берега, после чего начала тонуть. Отмечается, что зона не была оборудована для купания.