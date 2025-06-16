В Башкирии утонули 37-летняя женщина и 50-летний мужчина

В Башкирии произошли два трагических инцидента на воде. По информации пресс-службы МЧС республики, в районе озера Графское, недалеко от деревни Мерясово Баймакского района, местные жители обнаружили тело утонувшей женщины. 37-летняя жительница Челябинской области купалась на территории турбазы и отплыла на 70 метров от берега, после чего начала тонуть. Отмечается, что зона не была оборудована для купания.
Кроме того, в пруду деревни Галиуллинка Бакалинского района был найден утонувший 50-летний мужчина из Узбекистана. По словам свидетелей, погибший был в состоянии алкогольного опьянения и купался в необорудованном месте.
В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Фото: МЧС по РБ.